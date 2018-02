Grécia voltou a ter casos de malária

Na Grécia, seis anos de recessão e de cortes nos gastos públicos não apenas deixaram uma população humilhada, mas também mais doente. A malária, que havia desaparecido há 40 anos, voltou. O número de casos de aids e de tuberculose explodiu e a mortalidade infantil aumentou.

Os dados foram publicados em 2014 pela revista médica The Lancet, uma das principais referências em termos de saúde no mundo. Para os autores do informe, o que ocorre na Grécia é uma "tragédia pública".

Os gregos são informados desde meados de 2014 de que, cada vez mais, a economia caminha para uma direção favorável e que, neste ano, o crescimento será recuperado. Mas o documento produzido pela Universidade de Cambridge revelou que houve alta no número de demandas de atendimento no setor público, justamente quando os cortes foram mais profundos.

