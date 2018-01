Greenpeace aponta produtos com soja transgênica O Greenpeace lançou ontem nova ofensiva contra os transgênicos, divulgando laudo de laboratório suíço que aponta a presença da soja Roundup Ready (RR), da Monsanto, em alimentos industrializados vendidos no Brasil. Como das outras vezes, um lote de cada produto foi analisado e a soja presente em cada um deles foi analisada. Nos sete produtos, o teor de produto transgênico variou de 0,5% a 5% do total de soja. Os produtos em que foi detectada a soja da Monsanto são a salsicha hot dog da Sadia; salsicha tipo viena, da Perdigão; hambúrgeres da Superbom e Da Granja; Sopão de carne com macarrão e legumes da Knorr, além de dois produtos da Nestlé, o Sopão de carne com macarrão e legumes da Maggi e a ração para gatos Friskies. A entidade vai pedir à Justiça a interdição dos produtos. Em ocasiões anteriores, obtiveram apenas o do lote. Por enquanto, o plantio e comercialização de transgênicos é proibido no Brasil. Os próprios produtores, porém, admitem que vêm usando sementes de soja RR contrabandeadas da Argentina já há algum tempo. Existe uma boa possibilidade de a soja comprada pelas indústrias conter essas sementes transgênicas. Empresas se justificam As empresas, que se disseram surpresas com os resultados da análise, afirmam que vão aumentar o controle sobre os seus fornecedores de soja para evitar o problema. Algumas alegaram, entretanto, que seus produtos são certificados por laboratórios nacionais. "Preferimos o laboratório suíço porque os europeus estão bem mais avançados nessa área e conseguem detectar níveis de transgênicos inferiores a 1%", explicou a coordenadora da campanha de engenharia genética da entidade, Mariana Paoli. Os índices mais altos de soja RR, de 5%, estavam no produto da Perdigão. A seguir, veio, com 2%, a ração para gatos. Os demais apresentavam teores de 0,5%. A Perdigão Agroindustrial informou "estar adotando controle ainda mais rigoroso na aquisição de insumos e matérias-primas". Também surpresa, a direção da Superbom, empresa especializada em produzir alimentos para restaurantes vegetarianos e naturais, disse, por meio do seu advogado Jair Davi Helfenstein, que também vai tomar providências. "Adquirimos nossas mercadorias de produtores idôneos. Não imaginamos como essa contaminação pode ter ocorrido." A Unilever Bestfood Brasil, responsável pela marca Knorr, respondeu em comunicado que não utiliza organismos geneticamente modificados nos seus produtos. Contatadas pela reportagem, a Nestlé afirmou que seus produtos foram analisados pelo laboratório da Universidade Federal de Viçosa, que os considerou não-transgênicos. De acordo com a empresa, a soja utilizada é comprada da Ceval, que garante que a matéria-prima é plantada em território nacional, onde não é permitida a soja transgênica. Pesquisa A pedido do Greenpeace, o Ibope perguntou a 2 mil pessoas se elas já tinham ouvido falar em transgênicos. Um total de 31% - índice que o Greenpeace considera bom - disse ter algum conhecimento sobre o assunto, ante 66% que nunca tinham ouvido falar. Informados sobre a técnica, 67% opinaram que os transgênicos deveriam ser proibidos, ao menos por enquanto.