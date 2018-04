Greenpeace confisca milho transgênico na Suíça O grupo Greenpeace confiscou milhares de caixas de polenta de um supermercado suíço, alegando que o produto continha milho geneticamente modificado da Argentina, que não é aprovado para consumo humano. O Greenpeace testou a farinha de milho exportada da Argentina para a Suíça e descobriu que três produtos vendidos pela rede de supermercados suíça COOP continham o ingrediente transgênico. Os testes foram feitos pelo laboratório alemão Genescan e confirmaram a presença do milho Roundup Ready GA 21 na Polenta Dorara COOP, na Valgarona Polenta Rápida e na Valgarona Polenta Rústica. O milho é patenteado pela Monsanto e não é permitido para consumo humano ou para venda na Europa ou na Argentina. A descoberta do milho transgênico proibido pode colocar em risco US$ 700 milhões de exportações de milho à União Européia (UE). "Eu não acho que isso vai ser muito perigoso, mas nós vamos ter que aguardar e ver o que acontece. Eu não sei que posição a UE vai tomar", disse um trader de Buenos Aires. A Monsanto da Argentina questionou os métodos utilizados pelo Greenpeace. "Nós sabemos o que está acontecendo na Suíça, mas não podemos dizer que os métodos utilizados pelo Greenpeace para estudar os produtos são adequados", disse ao jornal La Nación o gerente de relações públicas da companhia na Argentina, Federico Ovejero. Apesar dos pedidos da Monsanto para a aprovação do milho Roundup Ready, o governo argentino negou a requisição por várias vezes, argumentando que a UE, um dos principais compradores do milho argentino, ainda precisa aprová-lo. Na Argentina, apenas a soja e a semente de algodão Roundup Ready são aprovadas para uso.