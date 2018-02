Greenpeace faz protesto contra usina de Belo Monte

Durante o protesto, o Greenpeace projetou um vídeo na parede do ministério com depoimentos de moradores, índios e ambientalistas criticando a obra. Para viabilizar a projeção do vídeo em plena Esplanada dos Ministérios, a organização fez uso de um motor movido a combustível.

Questionados sobre isso, os integrantes do movimento se mostraram irritados e não souberam dizer se o combustível usado era etanol ou biodiesel - opções mais amigáveis do ponto de vista da emissão de CO² - ou se era diesel comum, que é mais poluente.