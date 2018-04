Greenpeace lança guia de transgênicos O Greenpeace lançou hoje em São Paulo um guia que orienta o consumidor sobre os produtos que possuem ou não transgênicos, organismos geneticamente modificados. A publicação traz uma lista de 504 alimentos vendidos em todo o país. O Greenpeace entrou em contato com os fabricantes dos produtos, através de cartas, pedindo uma declaração que garantisse o não uso de transgênicos em seus produtos. Não foi realizado nenhum teste de laboratório. A avaliação do Greenpeace divide os produtos em duas lista: vermelha e verde. Na lista vermelha estão os produtos das empresas que não enviaram respostas à instituição. "As empresas que não responderam aos nossos pedidos não oferecem ao consumidor a garantia de que seu produto não contém transgênicos", alerta Mariana Paoli, coordenadora da campanha de engenharia genética do Greenpeace. Na lista vermelha estão produtos como: os achocolatados Toddy e Choco Milk, da Quaker; os biscoitos Passatempo, Bono, Wafer e Negresco, da Nestlé; os matinais Corn Flakes, Sucrilhos e Muslix, da Kellog´s; o pão de forma e a bisnaguinha, da Pullman. Além de congelados, frios, ração animal, óleos, molhos, farinhas e grãos de fabricantes como Sol, Batavo, Oetker, Cargill, Parmalat, Yakult, Sakura e Seara. Na lista verde estão os produtos das empresas que enviaram resposta ao Greenpeace e garantiram que seus produtos não possuem transgênicos. "Os fabricantes da lista verde garantiram que os produtos não possuem transgênicos e explicaram as medidas de controle adotadas para evitar o uso destes produtos nos seus alimentos", explica a coordenadora do Geenpeace. Entre os fabricantes que estão na lista verde estão Sadia, Wilson, Carrefour, Unilever, Champion, Superbom, Rezende, Arisco, Fibrax, Bordon e Yoki. De acordo com Marina Paoli, algumas destas empresas que têm seus produtos hoje garantidos já foram denunciadas pelo Greenpeace por falta de controle na aquisição de matéria-prima para evitar o uso de transgênicos nos seus alimentos. Serão distribuídos gratuitamente 50 mil exemplares do guia em diversas cidades brasileiras. A lista completa dos alimentos pode ser encontrada no site da instituição (veja o link abaixo). Greenpeace destaca riscos dos transgênicos "Não existe um consenso da comunidade científica sobre a segurança e os riscos que os transgênicos podem proporcionar ao ser humano. Estes produtos também trazem sérios riscos ao meio ambiente", avalia Marina Paoli. A coordenadora do Greenpeace destaca que o plantio, a importação e a comercialização de transgênicos estão proibidas no Brasil, pois não existe uma avaliação segura do impacto ambiental e na saúde. "Também não existem por parte do Ministério da Saúde normas claras sobre a rotulagem deste produtos e nem uma fiscalização intensiva", alerta. Na avaliação do Greenpeace, os alimentos transgênicos podem provocar alergias diversas e aumentar a resistência dos microorganismos aos antibióticos, no caso dos agentes que atacam seres humanos. O Greenpeace também teme que os transgênicos provoquem o empobrecimento da biodiversidade, favoreçam o aparecimento de novas pragas em plantações e acabem espalhando seus genes para outros seres vivos de forma descontrolada. Abia diz que empresas estão dentro da lei O presidente da Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação (Abia), Edmundo Klotz, avisa que todos os fabricantes estão seguindo as leis federais. "Todas as empresas estão agindo dentro da lei e dos padrões de qualidade consagrados. A opinião do Greenpeace não nos interessa. Não são eles que vão nos dizer como devemos proceder", afirma. O que é o Greenpeace O Greenpeace é uma ONG (organização não governamental) ambientalista que luta por causas globais envolvendo problemas com transgênicos, florestas, oceanos, poluição tóxica, clima e problemas nucleares. A instituição nasceu na Europa em 1972 e está há 10 anos no Brasil. O Greenpeace sobrevive do aporte financeiro de seus associados, que são 15 mil em todo território nacional.