Greenspan adverte sobre desequilíbrio no orçamento O presidente do Federal Reserve dos Estados Unidos, Alan Greenspan, advertiu nesta quinta-feira que o panorama do déficit fiscal não melhorará a menos que o Congresso tome medidas para corrigir o desequilíbrio do orçamento. Em seu depoimento ante o Comitê de Bancos do Senado, Greenspan disse que a iminente entrada na fila dos aposentados dos nascidos entre 1945 e 1964 realça a necessidade de ações firmes. "Temo que já prometemos a esta geração, em seus anos de retirada, mais recursos que os que nossa economia tem capacidade de dar", afirmou. A advertência de Greenspan sobre a carga de déficit e das aposentadorias coincidiu com novos dados sobre um maior pessimismo dos americanos sobre a situação econômica, assim como indicadores que apontam para um crescimento desigual. Segundo uma pesquisa publicada hoje pelo diário "The Washington Post" e a rede ABC de televisão, 48% dos adultos entrevistados acha que a situação econômica está piorando, contra 34% que opina que permanece a mesma. Além disso, o índice de indicadores sobre crescimento elaborado pelo grupo empresarial Conference Board mostrou hoje um diminuição de 0,4% para março, após aumentos em três dos quatro meses anteriores. "A economia dos EUA teve um desempenho sólido em 2004 e, no que vai deste ano, a atividade parece crescer a um ritmo razoavelmente bom", disse Greenspan aos senadores. "No entanto, o panorama econômico positivo a curto prazo ocorre contra um cenário de fundo de preocupação pelas perspectivas do déficit federal, especialmente a longo prazo", acrescentou. O orçamento do governo "teve no período fiscal 2004 um déficit equivalente a 3,5% do Produto Interno Bruto, e a dívida federal, como percentagem do PIB, cresceu notavelmente desde 2001", completou Greenspan.