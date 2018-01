Greenspan afirma que preço alto reduziu demanda por petróleo O presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, afirmou que a elevação dos preços do petróleo começou a provocar uma redução no crescimento da demanda pelo produto. Ele disse estar preocupado com a limitada capacidade global de refino de petróleo e criticou alguns países produtores por não permitirem investimento estrangeiro no desenvolvimento de recursos de petróleo e gás natural. Ele ressalvou que não há nada que indique que os preços altos do petróleo vão prejudicar seriamente o crescimento econômico dos EUA. O presidente do Fed disse que a alta dos preços do petróleo já provocou uma desaceleração "modesta" no crescimento da demanda e que os estoques de petróleo bruto começaram a voltar a crescer, porque os preços futuros subiram mais do que os preços à vista. "Caso se sustentem, esses fatores técnicos do mercado poderão encorajar a formação de um colchão de estoques suficiente para conter o atual frenesi de preços", acrescentou. Greenspan declarou também que o mercado de petróleo deverá resolver por si mesmo o problema dos gargalos. Isso porque preços mais altos deverão gerar investimentos para a expansão da capacidade produtiva, desenvolver tecnologias de energia mais eficientes e promover o uso de combustíveis alternativos. Ele ressaltou que os formuladores de políticas devem ser cautelosos quanto à maneira de reagir à crise energética. "Sem dúvida, questões referentes à energia colocam formuladores de políticas e cidadãos diante de decisões difíceis, a serem tomadas fora dos processos do mercado. Mas espera-se que essas preocupações sejam, na medida do possível, tratadas de uma maneira que não distorça ou prejudique as funções significativas de nossos mercados", acrescentou. As informações são da Dow Jones.