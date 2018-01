Greenspan alerta que crise imobiliária pode afetar economia O ex-presidente do Federal Reserve (o Banco Central dos EUA) Alan Greenspan afirmou nesta quinta-feira, 15, que há risco de contaminação da economia norte-americana pelos problemas do segmento de financiamento imobiliário. Falando à Futures Industry Association, Greenspan reconheceu que é "difícil achar qualquer evidência" até o momento de contaminação provocada pela crise nos empréstimos imobiliários de alto risco, chamados de subprime. Greenspan disse que o problema desses empréstimos de alto risco "não é uma questão menor" e ponderou que a desaceleração do setor imobiliário tem mais relação com os altos preços das moradias do que com a qualidade das hipotecas.