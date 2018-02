Greenspan apóia mudanças na contabilidade dos fundos de pensão O presidente do Federal Reserve (Fed - o Banco Central do Estados Unidos), Alan Greenspan, disse hoje no Comitê Bancário do Senado que devem ser feitas mudanças nos padrões de contabilidade dos EUA. No entanto, ele pediu cautela aos congressistas na hora de considerar as novas leis ou regulamentações. "Certamente, há mudanças que devem ser feitas", disse Greenspan em resposta a uma pergunta de um senador democrata com relação as normas de contabilidade em investimentos de fundos de pensão, em conseqüência da fraude contábil na Enron. "Contudo, quando você fizer (as mudanças), é importante perguntar quais serão as conseqüências. Devemos ser muito cuidadosos sobre como fazer as mudanças", disse. Greenspan descreveu o setor de fundos de pensão como um "fenômeno" relativamente recente. Ele disse que esse setor tornou-se "extraordinariamente importante" para ajudar a sustentar a economia dos EUA e os investimentos de fundos de capital. O presidente do Fed disse que a estrutura do setor de fundos de pensão, embora possa ser melhorada, levou os EUA ao seu atual nível de prosperidade. Greenspan disse que é crucial manter o sistema de fundos de pensão funcionando de forma eficaz.