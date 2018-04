Greenspan defende estatização de bancos, segundo FT

O ex-presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, defendeu que poderia ser necessário estatizar, temporariamente, alguns bancos do país para corrigir o sistema financeiro e restaurar o fluxo de crédito, de acordo com o jornal britânico Financial Times. Veja também: Alemanha aprova projeto de lei para nacionalizar bancos PIB de Taiwan cai 8,36% e país entra em recessão ING tem prejuízo de 729 milhões de euros em 2008 De olho nos sintomas da crise econômica Dicionário da crise Lições de 29 Como o mundo reage à crise Ele disse que isto "permitiria ao governo transferir ativos tóxicos para um 'banco ruim' sem a preocupação de ter de estabelecer um preço para eles", afirmou o jornal. No entanto, o governo dos EUA teria de ser cuidadoso para não impor alguma perda aos principais credores de bancos estatizados, porque isso poderia afetar a dívida principal de todos os outros bancos, declarou Greenspan, segundo o Financial Times.