Greenspan depõe na Câmara às 13h O presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, vai depor no SubComitê de Serviços Financeiros da Câmara dos EUA nesta quarta-feira a partir das 13h (de Brasília). Trata-se de um dos depoimentos sobre a situação da economia que o presidente do Fed deve fazer a cada uma das duas Casas do Congresso a cada semestre. Normalmente, o mesmo discurso feito no Senado é repetido na Câmara. Variações em relação ao que Greenspan disse ontem no Comitê de Bancos do Senado devem aparecer somente na sessão de perguntas e respostas que se segue ao depoimento principal. Outros eventos de destaque previstos para hoje são uma conferência do subsecretário do Tesouro Peter Fisher na Associação Global de Profissionais de Risco, em Nova York, às 12h (de Brasília); uma palestra do vice-presidente do Fed, Roger Ferguson, sobre normas e flexibilidade em política monetária, na Universidade da Geórgia, em Athens; e um discurso do diretor do Fed, Mark Olson, em jantar promovido pelo Federal Reserve Bank de Atlanta, às 22h30 (de Brasília).