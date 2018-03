Greenspan descarta fuga de capital O presidente do Fed, Alan Greenspan, desconsiderou temores de fuga de capital dos EUA, dizendo que os detentores de ativos denominados em dólares não devem realizar uma mudança no atacado para alternativas estrangeiras. A declaração foi feita durante a sessão de perguntas e respostas de seu depoimento ao Comitê Econômico Conjunto do Congresso, concluído próximo às 12h50 (de Brasília). "O estoque de ativos em dólares é muito amplo e a capacidade de movimentar-se entre eles é bastante limitada", disse Greenspan, sugerindo que o dólar não deve despencar. "Ajustes não ocorrem ladeira abaixo", disse. "A questão é o que tais investidores farão com tais ativos. Eles estão tão envolvidos com ativos em dólares e, embora possam obviamente mover-se fora deles, há limites relacionados sobre quão rápido isso pode ocorrer", acrescentou.