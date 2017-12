Greenspan diz que China não influi no emprego nos EUA O presidente do Federal Reserve norte-americano, Alan Greenspan, afirmou hoje que uma valorização da moeda chinesa, o renminbi (cuja unidade é o yuan), não daria uma grande contribuição para a criação de empregos nos EUA. Para ele, o impacto, se houvesse, seria mínimo. Em discurso no Conselho de Assuntos Mundiais de Dallas (Texas), o presidente do Banco Central norte-americano disse que "uma alta no valor do renminbi provavelmente não teria muito, se é que teria, efeito no emprego agregado nos EUA". Usando controles sobre os fluxos de capital e intervenções, a China mantém o renminbi a cerca de 8,3 yuan por dólar. As indústrias dos EUA querem que a China valorize a moeda, argumentando que o valor atual dá uma vantagem injusta à indústria chinesa. Greenspan disse que "o renminbi é amplamente considerado como muito subvalorizado e afirma-se que uma valorização do renminbi vai provocar uma desaceleração nas exportações da China para os EUA, o que, para alguns, criará mais oportunidades de trabalho para norte-americanos".