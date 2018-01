Greenspan diz que economia dos EUA cresce em ritmo bom O presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, afirmou que a economia dos EUA está caminhando em um ritmo razoavelmente bom para 2006, mas alertou que o déficit orçamentário vai piorar significativamente, a menos que ações sejam tomadas para controlar os gastos, particularmente com custos médicos. Greenspan reiterou seu pedido para que o Congresso aprove limites para os gastos federais, declarando que as escolhas necessárias serão especialmente difíceis de se implementar a menos que haja restrições processuais ao processo de elaboração do orçamento. Mesmo assim, as mudanças nas regras orçamentárias não solucionarão a crise orçamentária que deve surgir quando a geração dos "baby-boomers" começar a se aposentar em 2008. O presidente do Fed citou que as estimativas do governo de gastos autorizados, que atualmente representam 8% do Produto Interno Bruto, vão consumir 13% até 2030. "Eu temo que nós tenhamos comprometido mais recursos físicos para os anos de aposentadoria da geração baby-boom do que nossa economia tem capacidade de cumprir", declarou. Alerta Embora várias autoridades políticas "admirem" a habilidade da economia dos EUA de atrair o capital necessário para financiar seu crescente déficit em conta corrente, o saldo negativo não pode persistir indefinidamente, de acordo com Greenspan. Repetindo alertas feitos mais cedo sobre a sustentabilidade do déficit em conta corrente nos EUA, que responde por cerca de 6% do Produto Interno Bruto, Greenspan disse que "déficit que culminam no crescente endividamento externo líquido, e com conseqüente custos maiores de serviços, não pode persistir indefinidamente". As informações são da Dow Jones.