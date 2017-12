Greenspan e Copom animam mercados O pronunciamento de Alan Greenspan, presidente do Fed - banco central norte-americano -, reconhecendo que a economia dos EUA realmente está em desaquecimento e que talvez nem sejam necessários novos aumentos nos juros daquele país animaram os mercados. Não havendo aumentos de juros nos Estados Unidos, os investimentos em outros países, como o Brasil, ficam mais atraentes. As bolsas norte-americanas subiram significativamente, puxando a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O Dow Jones - Índice que mede as ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - fechou em alta de 1,38%, e a Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática - fechou em alta de 3,18%. A Bovespa fechou em alta de 1,63%. Se não bastassem as boas notícias do cenário externo, ontem o governo reduziu a taxa básica de juros brasileira, a Selic, de 17% para 16,5%. Com isso, os mercados internos tiveram um estímulo a mais, o que explica a alta da Bolsa. O governo entende que uma taxa de juros menor não ameaça a inflação na atual conjuntura. Além disso, desconsiderou as circunstâncias do panorama político, ameaçado pelas repercussões do caso do possível envolvimento do ex-secretário especial da Presidência da República, Eduardo Jorge no escândalo de desvio de verbas da obra do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Com isso, os juros prefixados em contratos de swap de 252 dias úteis, o melhor indicador de juros de longo prazo, fecharam em 18,28 % ao ano, frente a 18,56% ao ano ontem. E o dólar fechou em R$ 1,7980, com queda de 0,33%, estimulado pelo grande fluxo de divisas para o Brasil. Aparentemente, os investidores estrangeiros aprovaram a queda dos juros e, estimulados pelo discurso de Greenspan, continuam investindo no Brasil.