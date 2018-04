Greenspan elogia empresas por mudarem critério contábil O presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, elogiou as empresas norte-americanas que mudaram seus critérios contábeis, passando a registrar opções de ações como despesa. Hoje, o Fórum de Serviços Financeiros havia anunciado que as 18 empresas que o integram passariam a registrar opções de ações como despesa em seus informes financeiros. "Registrar opções de ações como despesa é um passo sensato e positivo na direção de uma medição mais clara e mais precisa do valor de uma companhia. Estou satisfeito, portanto, que as companhias integrantes do Fórum de Serviços Financeiros tenham decidido registrar opções de ações como despesas", disse Greenspan em nota divulgada pelo Fed.