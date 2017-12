Greenspan elogia queda de risco na Argentina O presidente do Fed, Alan Greenspan, elogiou a velocidade com que o risco da Argentina caiu no último mês e destacou a importância da manutenção da saúde do sistema de conversibilidade, informa o jornal argentino La Nación. Ontem, Greenspan reuniu-se em Washington com o ministro da Economia da Argentina, José Luis Machinea, e com o secretário das Finanças do país, Daniel Marx. De acordo com o La Nación, o presidente do BC norte-americano se mostrou "impressionado" com o ritmo de queda no risco argentino após a conclusão do pacote de ajuda financeira internacional. Sobre o sistema de conversibilidade, Greenspan afirmou ser "um sistema de muita demanda do ponto de vista econômico e político, mas também com extraordinárias possibilidades no longo prazo, desde que se consiga que ambas coisas funcionem bem", de acordo com versão de oficiais argentinos ao La Nación.