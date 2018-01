Greenspan fala em Comitê do Senado na quarta O presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, depõe sobre o impacto econômico do envelhecimento da população global no Comitê Especial sobre Envelhecimento do Senado norte-americano na quarta-feira a partir das 12h (de Brasília). Outros eventos de destaque previstos para a semana incluem: na segunda-feira às 21h (de Brasília), o presidente do Fed de Filadélfia, Anthony Santomero, fala sobre governança corporativa em conferência na Universidade Wilkes, em Filadélfia; na quinta-feira, o vice-presidente do Fed, Roger Ferguson, depõe sobre o Acordo da Basiléia no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara às 12h (de Brasília); às 14h30 (de Brasília), a diretora do Fed Susan Bies discursa em evento do Clube Nacional dos Economistas, em Washington; na sexta-feira, o presidente do Fed de St. Louis, William Poole, fala em evento da Associação Econômica do Vale do Mississippi, em St. Louis (Missouri).