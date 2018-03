Greenspan fala em Paris e Blix faz relato à ONU O presidente do Federal Reserve norte-americano, Alan Greenspan, fala sobre finanças globais num simpósio promovido pelo Banco Central da França, em Paris, às 11h45 (de Brasília). Às 12h (de Brasília), os chefes dos inspetores de armamentos da ONU no Iraque, Hans Blix, e o chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Mohamed El Baradei, apresentam um novo relatório ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, em Nova York. Às 16h30 (de Brasília), o diretor do Fed Edward Gramlich discursa em almoço da Neighborhood Housing Services em Anaheim (Califórnia).