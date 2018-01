Greenspan fala no Senado às 12h00 O presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, fala sobre o impacto econômico do envelhecimento da população mundial em um comitê do Senado norte-americano nesta quinta-feira às 12h (de Brasília). No mesmo horário, o vice-presidente do Fed, Roger Ferguson, fala sobre o Acordo da Basiléia em depoimento ao Comitê de Serviços Financeiros da Câmara. Às 14h30 (de Brasília), a diretora do Fed Susan Bies fala sobre fundos de pensão em almoço da American Economic Association, em Washington.