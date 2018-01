Greenspan fala no Senado dos EUA à tarde O presidente do Federal Reserve norte-americano, Alan Greenspan, fala hoje sobre a situação da economia dos EUA no Comitê de Bancos do Senado, a partir das 13h (de Brasília). Trata-se de um dos depoimentos que a lei exige que o presidente do Fed faça a cada semestre ao Congresso norte-americano. Outros eventos de destaque previstos são um discurso do presidente do Fed de Atlanta, Jack Guynn, no Clube de Transportes e Tráfego de Birmingham (Alabama), às 11h30 (de Brasília); e uma conferência da diretora do Fed, Susan Bies, na Thunderbird Graduate School of International Mamagement, em Gneldale (Arizona), às 18h15 (de Brasília).