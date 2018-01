Greenspan faz alerta sobre atuais riscos do mercado O presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, afirmou que o recente aumento dos preços das ações e dos imóveis refletem o crescente interesse dos investidores por ativos de risco. Greenspan disse ainda que essa inclinação pode terminar de forma ruim para os mercados financeiros. "Qualquer acesso de aumento da cautela do investidor poderia levar esses preços a uma queda e forçar investidores a liquidarem ativos para honrarem dívidas", declarou. Os comentários representam um dos alertas mais contundentes feitos por Greenspan sobre os riscos do mercado financeiros nos últimos anos. Desde seu pronunciamento sobre "exuberância irracional", em 1996, Greenspan tem mantido o comedimento na forma como faz seus alertas. O Global 40, um dos títulos da dívida brasileira negociado no exterior, atingiu a mínima e 117,45 centavos de dólar, com queda de 0,42%, na repercussão dos comentários do presidente do Federal Reserve. Após atingir a mínima, o Global 40 passou a ser cotado a 117,55 centavos de dólar para compra e 117,65 centavos por dólar para venda, na corretora López & León. Preço do petróleo Ele disse ainda que está particularmente preocupado com o aumento dos preços do petróleo até o momento. Os preços subiram mais de 44% no último ano. "A flexibilidade de nossa economia, que tem como base o mercado, permitiu que nós, até o momento, tenhamos resistido razoavelmente bem ao aumento mais acentuado, nos últimos dois anos, dos preços à vista e futuros do petróleo e do gás natural", declarou.