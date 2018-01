Greenspan faz alerta sobre déficit orçamentário dos EUA O presidente do Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos), Alan Greenspan, afirmou que o déficit orçamentário do governo é uma ameaça à estabilidade de longo prazo do país e é um fator que desperta mais preocupação do que outros desequilíbrios da economia norte-americana, como o déficit comercial e o endividamento das famílias. Em depoimento preparado para uma conferência organizada pelo Fed de Chicago, com transmissão via satélite, Greenspan afirmou que as perspectivas fiscais do país são um obstáculo para a estabilidade de longo prazo, uma vez que o déficit das contas públicas não é sensível a correções determinadas por forças de mercado, que agem para equilibrar outros desajustes. "A solução para o déficit em conta corrente e a carga de endividamento das famílias não é o que me deixa preocupado, mas isso não ocorre em relação ao nosso déficit fiscal", disse.