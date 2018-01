Greenspan faz bolsa paulista subir 4,63% A afirmação do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Alan Greenspan, em depoimento na Câmara, de que não tem pressa em elevar os juros e que a economia norte-americana poderá ter um crescimento robusto este ano, deixou o mercado brasileiro eufórico nesta quarta-feira. Além disso, os resultados da inflação - em queda pelo IPC da Fipe e pelo IGP-M da FGV - reforçaram a idéia de que o Banco Central do Brasil poderá reduzir os juros básicos da economia, a Selic, na reunião da próxima semana. Antes da fala do presidente do Fed, a bolsa vinha em queda, mas logo após o depoimento as ações dispararam e o Ibovespa fechou em alta forte de 4,63%, nos 23.197,1 pontos, com volume de R$ 1,439 bilhão. O dólar comercial reverteu a alta da manhã após o depoimento do presidente do Federal Reserve, para fechar na cotação mínima do dia, de R$ 2,907, em queda de 0,48%. O mercado de juros também reduziu ainda mais os prêmios embutidos nos contratos. O DI de janeiro, o mais negociado, terminou o dia em 15,37%, contra 15,45% de ontem Os investidores no mercado de títulos da dívida também reagiram ao discurso de Greenspan. O risco Brasil estava na mínima do dia, às 19h, em queda de 24 pontos, em 507 pontos. Neste horário, o C-Bond subia 1%, cotado a 97,875 centavos de dólar. Nos EUA, a bolsa de Nova York encerrou o pregão em alta de 1,17% e a Nasdaq, mais 0,69%.