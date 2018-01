Greenspan ganha Porsche Boxster em rifa O presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, e sua esposa Andrea Mitchell ganharam, quarta-feira, um Porsche Boxster 2006 (foto), segundo informações da coluna Reliable Sources, do Washington Post. O presidente do BC dos EUA ganhou o carro esporte em uma rifa da Spina Bifida Association. Em virtude das normas inerentes ao seu cargo, Greenspan, que se aposentará em janeiro, não poderá ficar com o veículo, cujo valor oscila entre US$ 45 mil e US$ 55 mil. A associação organizadora do sorteio cuida de pacientes portadores de Spina Bífida, uma malformação da coluna vertebral resultante de um defeito na formação das vértebras, ocasionando uma fenda que causa danos ao sistema nervoso central.