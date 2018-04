Greenspan ganha título de Cavaleiro do Império Britânico A rainha Elizabeth II, da Inglaterra, decidiu conceder o título honorário de Cavaleiro do Império Britânico ao presidente do Federal Reserve norte-americano, Alan Greenspan. O anúncio foi feito pelo Tesouro britânico. "É um privilégio aceitar essa honra", disse Greenspan em comunicado divulgado pelo Fed em Washington. "Eu valorizo meu relacionamento com o Banco da Inglaterra e com muitos dos ministros britânicos das Finanças, que vem de mais de 30 anos", afirma. Greenspan será tornado cavaleiro em sua próxima visita ao Reino Unido. O Fed não revelou quando será a visita. Cidadãos norte-americanos agraciados com o título não costumam acrescentar a palavra "sir" antes do nome; Greenspan poderá, porém, passar a usar as letras KBE (de Knight of the British Empire) depois de seu nome. Outros norte-americanos nomeados cavaleiros recentemente foram os ex-presidentes George H. W. Bush e Ronald Reagan, o atual secretário de Estado, Colin Powell, e o ex-prefeito de Nova York Rudoph Giuliani.