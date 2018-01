Greenspan perde o brilho, mas ainda é muito respeitado Durante o ano passado, o respeitado presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Alan Greenspan, foi acusado de ter não ter conseguido impedir a bolha no mercado de ações no final da década de 90. Mas embora seu prestígio possa estar ofuscado, ele continua popular e continua tendo o respaldo das comunidades financeira e política, dizem os analistas. "Greenspan pode ter sofrido alguns golpes no ano passado, mas ele ainda goza da confiança tanto de Wall Street como da classe média conservadora", diz Joel Naroff, economista-chefe da Naroff Economic Advisors, na Filadélfia. No decorrer da última década, Greenspan foi elogiado por ajudar a guiar uma economia e um mercado de ações em surto de crescimento ao mesmo tempo em que manteve baixa a inflação e a taxa de desemprego. Ao controlar a oferta de dinheiro do país, o Fed pode elevar ou baixar as taxas de juros. Taxas de juros mais altas normalmente desaceleram a economia, enquanto taxas mais baixas podem ajudar a impulsioná-la. Durante anos, o poder de Greenspan manteve-se incontestável. No ano passado, a rainha Elizabeth concedeu-lhe o título de Cavaleiro Comandante Honorário do Império Britânico pela sua "contribuição à estabilidade da economia mundial". Em 2000, o escritor-jornalista, Bob Woodward intitulou de Maestro seu livro sobre Greenspan. Mas a derrocada de três anos no mercado de ações manchou essa reputação. Desde 1999, o índice Standard & Poor´s 500 - uma medida do desempenho das ações das 500 principais empresas negociadas na Bolsa de Nova York - teve uma queda de 40%. Bolha Agora, alguns economistas e especialistas em finanças argumentam que Greenspan contribuiu para a bolha por ter elogiado e encorajado a expansão econômica. Tom Schlesinger, diretor-executivo da Financial Markets Center, uma firma de consultoria com sede em Philomont, Virgínia, diz que, embora Greenspan ocasionalmente tenha prevenido os investidores sobre a rápida elevação do mercado de ações, ele abafou as advertências com suas repetidas afirmativas de que a economia estava em um período a alta produtividade que acontece uma vez a cada século. "Teria sido preferível que ele moderasse seu discurso sobre o surto de produtividade continuando a avisar que as ações estavam supervalorizadas", diz Schlesinger, acrescentando que Greenspan deveria ter empregado as ferramentas do Fed para desacelerar o mercado no final da década de 90. "Greenspan estava consciente do problema, mas não agiu", acusa Schlesinger. Lyle Gramley, um ex-presidente do Fed que agora trabalha para o Schwab Washington Research Group, de Washington, defende Greenspan, dizendo que suas advertências foram claras e numerosas. Por exemplo, em janeiro de 1999, Greenspan disse que as ações de empresas de internet tinham "o atrativo de uma loteria" e que a maioria das pequenas empresas iniciantes de internet estavam fadadas ao fracasso. Gramley também observa que a frase mais famosa para descrever a bolha do mercado de ações - a "exuberância irracional" - foi cunhada por Greenspan em 1996. Mas Gramley diz que Greenspan teve medo que elevando as taxas de juros, o que poderia ter desacelerado o mercado de ações, poderia também ter prejudicado a economia subjacente e conduzido o país a uma recessão. As críticas que começaram o ano passado foram silenciadas. Mesmo assim, Greenspan achou adequado defender-se em agosto, em um conferência para executivos de bancos centrais em Jackson Hole, Wyoming, e em dezembro, no Economic Club de Nova York, "Era muito difícil identificar definitivamente uma bolha antes do fato". A redatora do The New York Times, Gretchen Morgenson, disse em uma coluna recente na seção de economia do jornal que o presidente do Fed devia receber o "prêmio da culpa em outra pessoa" porque ele "tem estado ocupado se safandoe de qualquer culpa pelo fracasso em impedir a bolha do mercado de ações e suas péssimas conseqüências". Mesmo assim, Greenspan goza de amplo apoio. Naroff diz que, além do seu domínio total da economia, o presidente do conselho "sabe lidar com políticos e com a imprensa". Greenspan tornou-se membro do Conselho do Fed em 1987, quando foi nomeado presidente do conselho pelo presidente Ronald Reagan. Em 1992, o presidente George Bush o manteve no conselho para um mandato de 14 anos e na presidência do conselho por mais quatro anos. Ele serviu oito anos no governo Clinton, um democrata. Ônus político Naroff chama atenção para o fato de que Greenspan ganhou rapidamente a confiança de Clinton e incentivou o novo presidente na sua meta de se livrar do enorme déficit orçamentário federal. Gramley prevê que Greenspan, que tem 76 anos, servirá o tempo que quiser. "Foi um ano difícil, mas ele ainda é a pessoa que a população quer para direcionar a economia", diz Gramley. O mandato de Greenspan como presidente do conselho encerra-se em junho de 2004. Por causa da sua idade, ele talvez queira sair mais cedo. Porém poderá permanecer como o líder de fato do Fed até 2006, quando termina seu mandato como conselheiro, se Bush optar por não nomear um novo presidente dentro de dois anos. Mas Schlesinger avisa que a popularidade de Greenspan poderá cair rapidamente se a economia permanecer apática e o mercado de ações continuar a cair. Se "as decisões anteriores do presidente forem vistas sob uma luz desfavorável", diz, "Greenspan poderá ser um ônus político para Bush".