Greenspan prepara discurso contra déficit dos EUA, diz revista O presidente do Federal Reserve (o Banco Central dos Estados Unidos), Alan Greenspan, está se preparando para fazer um discurso duro contra os crescentes déficits do governo dos EUA, diz reportagem a ser publicada na próxima edição da revista Fortune. Segundo a revista, fontes do Fed disseram que "o presidente preparou um discurso, semanas atrás, e está esperando pela oportunidade correta para apresentá-lo". Greenspan deverá prestar depoimento sobre as perspectivas da economia no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara no dia 11 de fevereiro. Segundo a revista, o presidente do Fed preferiu esperar para fazer declarações contra os déficit por causa da fragilidade da economia e devido à preocupação com o risco de deflação. A revista diz que a preocupação de Greenspan é menos com o déficit fiscal deste ano, projetado para alcançar US$ 500 bilhões, e mais com a perspectiva de problemas num prazo mais longo.