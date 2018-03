Greenspan reitera preocupações com risco de deflação O presidente do Federal Reserve (Fed), Alan Greenspan, reiterou que o risco de "uma queda substancial e não desejável da inflação" excede o risco de "alta da inflação". No depoimento ao Congresso dos Estados Unidos, Greenspan afirmou que a "economia continua sendo atingida por fortes cruzamentos de tendências". "Dados recentes sobre a produção e sobre o emprego têm ficado do lado fraco, mas os fundamentos econômicos, incluindo melhora nas condições dos mercados financeiros e contínuo ganho de produtividade, oferecem boas indicações para o futuro", acrescentou. Para Greenspan, a retração recente dos preços de energia deve favorecer a recuperação econômica. Embora os preços do gás natural tenham subido, os preços do petróleo caíram. "Na média, os movimentos recentes dos preços no complexo de energia tendem a produzir uma influência favorável sobre toda a economia", afirmou o presidente do Fed. Rápidos ganhos na produtividade dos trabalhadores também vêm sendo assegurados, disse ele. No entanto, a habilidade dos administradores das empresas para reduzir os custos, especialmente os trabalhistas, por meio de investimentos ou reestruturação é uma das razões do enfraquecimento do mercado de trabalho", afirmou Greenspan. ?Cautela dos empresários pode limitar economia? Alan Greenspan disse que ainda não está claro quando as empresas retomarão seus investimentos e voltarão a contratar. De acordo com o texto do depoimento realizado no Congresso, "as companhias ainda hesitam em investir e contratar e é preciso manter em mente que a cautela do empresariado pode ser um impedimento à melhora do desempenho econômico". Moeda global O presidente do Fed evitou comentar sobre o movimento recente no mercado de dólar. No entanto, em meio a uma discussão acadêmica, Greenspan disse que o mundo não está pronto para a introdução de uma moeda global, já que o nível de flexibilidade necessária ao capital e nos fluxos de trabalho ainda não foi atingido.