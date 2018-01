Greenspan reitera que juros nos EUA subirão gradualmente O presidente do Fed (banco central dos Estados Unidos), Alan Greenspan, disse que a instituição pretende continuar elevando as taxas de juro de maneira gradual nos próximos 18 meses, mas que está pronto para responder rapidamente e de forma flexível se a inflação ficar acima do esperado pelas autoridades monetárias. Durante a segunda parte de seu depoimento semestral ao Congresso sobre política monetária, Greenspan repetiu o discurso feito ontem à tarde no primeiro depoimento. A sessão de perguntas e resposta, que acontece um pouco mais tarde, pode trazer novidades em relação à apresentação de ontem. As informações são da Dow Jones.