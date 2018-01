Greenspan repete na Câmara declarações feitas ao Senado O presidente do Federal Reserve, Alan Greenspan, exortou o governo dos EUA a restabelecer a disciplina orçamentária, mas reiterou o apoio dado aos cortes de impostos promovidos pela Casa Branca, afirmando que o equilíbrio não é uma situação positiva caso ele esteja afetando o crescimento econômico. Na segunda e última série de depoimentos ao Congresso, desta vez ao Subcomitê de Serviços Financeiros da Câmara, Greenspan repetiu o discurso previamente preparado que fez ontem para o Comitê dos Bancos no Senado. Ele reafirmou que a perspectiva de uma guerra dos EUA contra o Iraque criou "barreiras formidáveis para novos investimentos". O discurso será seguido de uma sessão de perguntas e respostas, da qual poderão surgir algumas novidades em relação à sessão de ontem no Senado.