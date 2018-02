Greenspan vê grande chance de recessão nos EUA O ex-presidente do banco central americano (Fed) Alan Greenspan avaliou que as chances de os EUA caírem em recessão são maiores do que a possibilidade de o país se manter na rota do crescimento. "Eu acredito que a probabilidade de uma recessão é de no mínimo 50%, apesar de haver alguns sinais até agora de que provavelmente nós já estamos em uma", disse Greenspan em entrevista para o jornal alemão Die Zeit. Greenspan acredita que é improvável que o Fed ou o governo norte-americano consigam evitar a recessão. "Influências econômicas globais são hoje mais fortes do que praticamente qualquer coisa que a política monetária ou fiscal conseguiriam fazer para contê-las", declarou. As informações são da Dow Jones.