Gregolin anuncia unidade da Embrapa voltada para pesca

No próximo mês, de acordo com Gregolin, já haverá definição sobre a sede da nova instituição. Estão cotadas as unidades da Embrapa do Pantanal, Piauí, Amazonas e Amapá, além das que estão em construção em Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. A Agência Estado apurou que a candidata mais forte do momento é a de Tocantins, pois o Estado já reúne uma grande estrutura de pesquisa no setor por universidades e outras instituições.

Também em agosto deverá ser fechado o número de pesquisadores a serem contratados para a nova unidade, cerca de 30, segundo o ministro. Estes funcionários já serão contemplados no concurso público previsto pela Embrapa para este ano. A reserva de vagas para os pesquisadores de pesca já estava feita, explicou o ministro, porque o estudo da criação da unidade vem sendo discutido há um ano. "Estávamos aguardando a nomeação do novo presidente da Embrapa para definir os detalhes", explicou. Arraes recebeu o cargo do então diretor-presidente da estatal, Sílvio Crestana, no último dia 15.

O valor do investimento para a nova instituição também será definido no mês que vem, de acordo com Gregolin. Ele informou que o montante será retirado do orçamento já definido para a Embrapa, que este ano é de aproximadamente R$ 1,5 bilhão. No início do governo Lula, em 2003, o total posto à disposição da estatal foi de R$ 800 milhões.

A implementação da Embrapa Criação e Pesca faz parte de um projeto do governo, segundo o ministro, que, entre outros pontos, elevou de secretaria a ministério o setor da pesca, e resultou na criação da nova Lei da Pesca. "Temos o apoio do presidente Lula e do ministro Stephanes, pois a pesca é considerada um setor de caráter estratégico para o País", disse. Gregolin explicou que o intuito da criação da nova unidade é tornar o setor tão competitivo no Brasil como é a pecuária atualmente. "Para a população, é um alimento nobre e, para o pescador, uma alternativa de renda", comentou.