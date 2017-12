Gregos festejam resultado do plebiscito

Uma festa em praça pública celebrou um sonoro “não”. Toda a área em frente ao Parlamento grego, no centro de Atenas, foi tomada pela multidão que se reuniu em vários pontos da cidade e convergiu ao local que concentrou todos os movimentos populares da curta campanha para o referendo, anunciado e realizado pelo primeiro-ministro Alexis Tsipras em menos de dez dias.

Milhares de pessoas mostraram que a posição dos cidadãos gregos em relação ao pacote de austeridade implantado pela União Europeia nos últimos cinco anos é clara. O que as urnas falaram, com mais de 60% de votos contrários às medidas do bloco econômico para conter a crise, os manifestantes na praça Syntagma gritaram em alto e bom som: “Basta”.

Em uma celebração tranquila, em que famílias circulavam em meio a um público formado majoritariamente por jovens, as conversas entre os que falaram “oxi” (não, em grego) às políticas de austeridade macroeconômica apontavam que a mudança traria um futuro melhor. Bandeiras gregas tremulavam e canções alegres eram cantadas pelos cidadãos que comemoravam dentro de um chafariz a opção por um caminho incerto, mas diferente.

Médico na ilha de Creta, Athanasios Asimakapoulos, 29 anos, disse ter vindo a Atenas ontem apenas para votar no plebiscito. E resumiu a sensação de ver o “não” vencer: “Não queremos que a Grécia seja uma colônia do resto da Europa”.

Ao lado do irmão Yiannis, também médico, Asimakapoulos lembrou que, desde 2010, a Grécia não negociou o pacote de ajuda com seus credores. Apenas aceitou o dinheiro que precisava sem pensar nas consequências para a população. Na visão do médico, os reveses foram muitos: alta do desemprego, redução das aposentadorias, privatizações com retornos ruins e sucateamento dos setores agrícola e extrativista.

Ao contrário do que pensa muita gente que votou no “não”, o médico admite que existe um risco de que a escolha feita pelo povo grego possa representar a saída do país da União Europeia – justamente o temor dos quase 40% de gregos que votaram “sim” no referendo.

No entanto, Asimakapoulos diz que, neste momento, a visão é de que não existe quase mais nada a perder. “Durante muito tempo, os políticos simplesmente não tentaram um acordo melhor. Hoje, as pessoas tomaram em suas mãos a responsabilidade de decidir. E, embora a gente não saiba ao certo o que vai acontecer, sabemos que não podemos continuar do jeito que estamos.”

O cantor de ópera Antonis Sigalas, 45 anos, foi diretamente afetado pela crise dos últimos cinco anos. “Desde que voltei para a Grécia, há sete anos, minha situação só piorou”, diz ele, que estudou e trabalhou em países como Inglaterra, Alemanha e Áustria. Sigalas ressalta, no entanto, que voltar a trabalhar no exterior não está nos seus planos. “Eu quero a mudança porque quero escolher viver ou não no exterior. Hoje, estamos sendo obrigados a isso.”

O irmão do gerente comercial Iordanis Seferiadis, 37 anos, resolveu deixar o país justamente por não encontrar emprego na Grécia. “Os últimos cinco anos foram muito ruins, a ponto de os gregos não terem mais medo. Hoje, nós sabemos que podemos escolher tentar uma vida melhor.”

Outro lado. Durante o dia de ontem, antes do fechamento das urnas, o Estado também ouviu alguns partidários do “nai” (sim). Em uma seção eleitoral do centro de Atenas, Ioannis Lyras, 52 anos, cirurgião plástico e também cônsul honorário do Brasil em Atenas disse achar “que o voto no ‘sim’ representaria uma uniformização da política econômica europeia, uma boa vontade. Mas haverá um acordo de qualquer jeito”.

O professor universitário Vassilis Pesmazoglou, 62 anos, afirmou que o primeiro-ministro Tsipras convocou o plebiscito – desnecessário, em sua opinião – porque não conseguiu costurar o apoio em seu partido (a legenda de extrema esquerda Syriza) para acertar os termos sozinho. “Não gosto do humor do país. E eu não quero que a Grécia vire um exemplo do que não fazer na economia.”