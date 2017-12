"Greve acabou graças a Deus", diz presidente do BB O presidente do Banco do Brasil, Cássio Casseb, disse nesta manhã que a greve no Banco do Brasil "acabou graças a Deus". Ele disse que a decisão dos funcionários aconteceu em assembléias ontem à noite, em todo o Brasil e que como em Brasília a reunião de avaliação ocorreu na manhã de ontem, a expectativa é que a assembléia, hoje à tarde, também decida pela volta ao trabalho. Casseb inicia faz uma palestra na Câmara de Comércio França-Brasil.