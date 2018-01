Greve afeta operações de petróleo na Venezuela A greve geral na Venezuela, que entra hoje no terceiro dia, está começando a afetar algumas operações da companhia Petróleo de Venezuela SA (PdVSA), segundo fontes do setor. Enquanto alguns carregamentos em diversos portos estão sofrendo pequenos atrasos, por causa da falta de trabalhadores administrativos, a refinaria de El Palito, importante para abastecer o mercado doméstico e com capacidade de 120 mil barris por dia, pode sofrer um fechamento técnico. ?Estamos trabalhando com as mesmas pessoas por dois turnos e elas não devem resistir muito", disse uma fonte da refinaria que não quis se identificar. Além disso, fontes envolvidas em operações do canal utilizado pelos petroleiros no lago de Maracaibo ameaçaram bloquear a via e impedir a saída desses navios. Um porta-voz da companhia disse, entretanto, que as operações no canal permanecem normais. As operações da refinaria Paraguana, que tem capacidade de 940 mil barris por dia, estão normais, mas a reabertura de algumas unidades que foram fechadas para trabalhos de manutenção podem enfrentar atrasos. Um porta-voz da PdVSA confirmou a possibilidade de atrasos, mas disse que mais de 90% dos trabalhadores e da equipe administrativa estão no complexo. A PdVSA informou que tem tomado medidas para assegurar o fornecimento através do uso de unidades de estoque e de outras refinarias. O ministro de Petróleo do país afirmou ontem em comunicado que o fornecimento doméstico e as exportações de petróleo cru e de produtos refinados continuam garantidas.