Greve ainda impede BC de atualizar dados sobre reservas O Banco Central (BC) continua sem atualizar as informações das reservas internacionais. O último dado disponível na página do banco na internet ainda é do dia 29 de setembro, quando as reservas estavam em US$ 57,043 bilhões no conceito de liquidez internacional. O atraso na atualização diária dos dados tem sido provocado pela greve dos servidores do BC, que entra hoje em seu 25º dia. Os empregados do banco reivindicam um reajuste salarial de 6,82% retroativo ao mês de setembro e mais 15% em janeiro de 2006. Às 10 horas de amanhã, os representantes dos funcionários do BC farão nova reunião de negociação com o governo. "Ainda não sabemos se a reunião será no Ministério do Planejamento ou aqui mesmo no BC", disse Edison Cardoni, diretor do Sindicato dos Servidores Públicos Federal (Sindsep).