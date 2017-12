Greve de auditores derruba fiscalização e pode comprometer arrecadação

Além de penar com a atividade econômica retraída, a arrecadação de tributos federais enfrenta outro obstáculo: a greve dos auditores fiscais.

As fiscalizações da Receita Federal caíram 64,5% por causa da paralisação dos auditores no mês de agosto, segundo números do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do órgão (Sindifisco). Os valores dos autos de infração lançados neste ano caíram 82%, de R$ 7,6 bilhões para R$ 1,4 bilhão.

A categoria está de braços cruzados desde o dia 19 de agosto, por tempo indeterminado. Nesta quinta-feira, 3, será feita nova assembleia nacional para analisar a proposta do governo federal, que oferece reajuste de 21,3% dividido em quatro anos a todos os servidores federais. De acordo com o sindicato, a tendência é que a oferta seja rejeitada.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os auditores estão, desde o mês passado, entregando cargos de chefia como forma de pressionar o governo. Mais de dois mil cargos já foram entregues, segundo o sindicato.