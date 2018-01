Greve de fiscais da Anvisa paralisa porto de Santos A greve dos fiscais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) praticamente paralisou hoje o porto de Santos, já que apenas quatro navios que operam com graneis líquidos puderam atracar. Na barra, 28 embarcações aguardavam ordem de atracação e pelo 22 delas não haviam conseguido a livre-prática, documento necessário à operação e que não está sendo expedido pela falta de fiscalização sanitária nos navios que chegam ao porto. Os grevistas aguardam o desfecho de uma reunião prevista para esta noite no Ministério do Planejamento, em Brasília, para decidir pelo andamento do movimento de amanhã, em que está prevista a atracação de quatro transatlânticos que realizam cruzeiros pela costa brasileira. O gerente do Sindicato das Agências Marítimas do Estado de São Paulo (Sindamar), José Roberto Mello revelou que sua entidade entrou com um agravo de instrumento junto ao Tribunal de Justiça na Capital para que os navios procedentes de áreas endêmicas ou de outros portos brasileiros sejam liberados para atracar sem a inspeção a bordo, mediante comunicação à autoridade portuária. Já para as embarcações que possam ocasionar algum tipo de risco à saúde, quer que a fiscalização seja feita imediatamente para a liberação ou não do navio. Caso as autoridades competentes não cumpram a decisão, que seja autorizada a inspeção em caráter particular.