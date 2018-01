Greve de frentistas deixa argentinos sem combustível Os argentinos passarão os últimos dias de 2006 sem gasolina. Os empregados dos postos de serviços de todo o país iniciaram nessa sexta-feira, 29, uma greve de 48 horas para exigir aumento salarial de 19%. A greve foi deflagrada após o fracasso das negociações entre os sindicalistas e os empresários do setor, e vai durar até sábado. "Só Petrobrás, YPF, e Esso estavam dispostas a pagar o aumento que pedimos, mas queremos que todos os 4.500 frentistas recebam o aumento", afirmou o secretário adjunto do sindicato da categoria, Andrés Doña. Os frentistas argumentam que o aumento seria escalonado até fevereiro próximo, conforme acordo negociado há um mês com os empresários e o Ministério do Trabalho. Porém, "a câmara empresarial voltou atrás no que disse e o diálogo foi interrompido", explicou o sindicalista à agência Notícias Argentinas. As filas nos postos de gasolina já começam a chamar a atenção da população e a enfurecer os que planejavam sair de férias a partir desta sexta-feira, que é ponto facultativo no país.