Greve de funcionários da Light completa uma semana A reunião realizada ontem entre representantes da Light, distribuidora de energia do Rio de Janeiro, e do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Energia do Rio de Janeiro e Região (Sintergia), terminou sem que se chegasse a um acordo sobre o repasse salarial na data-base da categoria. Os funcionários da empresa estão em greve desde o último dia 4. Os trabalhadores reivindicam um reajuste salarial de 10%, mas a companhia prevê uma recomposição de 5%, com possibilidade de novo reajuste em julho de 2003, caso o resultado financeiro da empresa seja superior ao planejado. Segundo o sindicato, a greve deve permanecer por tempo indeterminado.