Greve de funcionários do BNDES continua na segunda-feira Os funcionários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) decidiram nesta sexta-feira permanecer em greve na próxima segunda, dia 23. A continuação da paralisação, iniciada na quinta-feira, foi decidida após assembléia realizada nesta tarde. Por meio de comunicado, os empregados da instituição informaram que a direção do BNDES chegou a avançar em sua contraproposta, aumentando o índice de reajuste de 3,8% para 4,5%, além de elevar um abono não incorporável de 50% para 80%. No entanto, os trabalhadores do banco estatal decidiram recusar a oferta, após o BNDES não ter apresentado propostas para a equalização das curvas salariais dos dois planos de cargos da instituição.