Greve de metalúrgicos continua na segunda A "greve Canguru" dos trabalhadores ligados ao Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, Mogi e Região, que começou na última quinta-feira, 26 de outubro, deve ter continuidade na próxima segunda-feira, dia 6 de novembro, em 20 empresas da região que empregam cerca de 10,8 mil trabalhadores. Segundo Eleno Bezerra, presidente do sindicato e vice-presidente da Força Sindical, há possibilidade de a greve se estender por tempo indeterminado. O nome da greve, "Canguru", se deve ao modo como as paralisações são feitas: cada dia em uma cidade e em uma empresa diferente. Na segunda-feira, Bezerra estará na Fame a partir das 6h. Outros membros do sindicato comandarão as greves nas demais empresas. O presidente do Sindicato reafirmou sua posição e disse que o reajuste até pode ser negociável, mas não quis revelar até que ponto. "Não posso dizer qual reajuste seria aceitável, porque senão estaria fazendo uma contraproposta por meio da mídia. Queremos ver o que eles (empresários) têm para nos falar", declarou. Negociações Bezerra disse ainda que na quarta-feira, dia 8, às 15h, os metalúrgicos irão se reunir em nova plenária para discutir e avaliar a situação na sede da Federação dos Metalúrgicos, na capital paulista. "Vou chegar lá e, dependendo da proposta feita pelos empresários, irei defender minha posição, que será de fazer greve por tempo indeterminado". Os metalúrgicos optaram pela greve Canguru após plenária no dia 25. Eles reivindicam 10% de reajuste salarial, entre outros benefícios. A data-base é em 1º de novembro. De acordo com o presidente do Sindicato, o reajuste de 3,8% sugerido pelos empresários "é inaceitável". Bezerra adiantou que os grupos patronais 3 (autopeças) e 9 (eletroeletrônicos, máquinas, entre outros) já entraram em contato propondo uma reunião na próxima segunda-feira, dia 6. "Não sei o que eles (empresários) vão me falar, se vão fazer uma contraproposta. Veremos", afirmou Bezerra. O sindicato representa cerca de 700 mil trabalhadores no Estado.