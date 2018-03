Greve de metalúrgicos entra no terceiro dia A campanha emergencial por reajuste de salários promovida pela Força Sindical, e que reivindica correção de 10% para as categorias que tiveram data-base em novembro, na região metropolitana de São Paulo, entra hoje em seu terceiro dia de greve. De acordo com a central, até ontem, 39 empresas da cidade de São Paulo haviam fechado acordo com seus respectivos sindicatos de trabalhadores, beneficiando 16.120 pessoas. Hoje, às 14h, vão se reunir na sede da Força Sindical, na Rua Galvão Bueno, 782, Liberdade, São Paulo, o presidente da central sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, e o representante do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças), Dráuzio Rangel, para negociarem um acordo coletivo para o setor de autopeças, um dos mais afetados pela greve dos trabalhadores.