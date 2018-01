Greve de pilotos da TAP causa cancelamento de 35 voos

LONDRES - A greve dos pilotos da companhia aérea TAP começou nesta sexta-feira, 1º, e 35 voos foram cancelados durante as primeiras horas do dia até 9h30 no horário de Lisboa (5h30 em Brasília). Um voo programado entre as cidades do Porto e o Rio de Janeiro foi cancelado. Já o voo da manhã entre Lisboa e Guarulhos foi realizado.

De acordo com informação divulgada pela empresa aérea e a operadora dos principais aeroportos de Portugal, a ANA, foram cancelados 24 voos no principal terminal da TAP em Lisboa e outros 11 voos não foram realizados no aeroporto do Porto, no norte do país. Entre os voos, foi cancelado o TP 61 que estava programado para deixar a cidade do Porto às 9h40 no horário local em direção ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Entre os destinos que tiveram frequências canceladas em Lisboa, estão Madri e Barcelona (Espanha), Zurique (Suíça), Bruxelas (Bélgica), Londres e Manchester (Inglaterra) e Lyon (França). Esses cancelamentos em Lisboa podem prejudicar passageiros brasileiros em conexão que desembarcam de voos que deixaram o Brasil na noite de quinta-feira e chegaram durante manhã à capital portuguesa.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Programada para durar dez dias, a paralisação é um protesto contra o processo de privatização da empresa aérea. O governo do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho pretende vender a empresa ao capital privado ainda no primeiro semestre.