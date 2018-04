Greve de produtores argentinos pode ser adiada Com a economia argentina perto de um colapso, as organizações que reúnem os produtores rurais do país devem adiar a greve marcada para ocorrer entre os dias 28 de abril e 5 de maio, segundo líderes do setor. A Sociedade Rural Argentina (SRA) decidiu ontem à noite que não participará da paralisação e pediu o mesmo a outras entidades. A SRA é o mais antigo e prestigiado grupo de produtores agrícolas do país. Ontem de manhã, a Coniagro já tinha anunciado que não participaria do movimento. A organização congrega 20% da produção de grãos do país. A greve foi convocada pela Confederação Rural da Argentina (CRA) depois que o presidente Eduardo Duhalde decidiu aumentar os impostos que incidem sobre as exportações de produtos agrícolas. A CRA representa os grandes e médios produtores. Por enquanto a entidade tem o apoio apenas da Federação Agrária Argentina (FAA), que representa os pequenos agricultores. A hesitação dos produtores em entrar em confronto direto com o governo aumentou depois do aprofundamento da crise provocado pela renúncia do ministro da Economia, Jorge Remes Lenicov. Até o momento, nenhum sucessor foi nomeado. Em meio ao tumulto, os produtores ainda acordaram hoje com a notícia de que o governo argentino pode aumentar os impostos sobre as exportações de grãos, oleaginosas e seus derivados em dez pontos percentuais como parte de seu novo programa econômico, a ser anunciado no final desta semana. Assim, as alíquotas dos impostos iriam para valores entre 30% e 33,5%. A notícia foi divulgada de madrugada pela rede de televisão local Todo Noticias. Leia o especial