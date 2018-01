Greve de servidores do BC pode terminar nesta quinta

O governo aceitou conceder um reajuste salarial de 4,84% aos servidores do Banco Central (BC) ainda em dezembro deste ano. Com a proposta, a greve dos funcionários do BC iniciada no dia 3 de maio deve ser encerrada em assembléia a ser realizada ainda nesta quinta-feira, 14. O restante do processo de equiparação salarial dos servidores do banco com os funcionários públicos da carreira de gestão deverá ser complementado em janeiro de 2008 e janeiro de 2009. A questão do desconto do dias parados, de acordo o presidente do Sindicato dos Técnicos do BC (SintBacen), Antonio Maranhão, continuará sendo discutida com o governo mesmo após o encerramento da greve.