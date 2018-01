Greve devasta indústria de petróleo da Venezuela A indústria petrolífera da Venezuela, a principal do país, já sente o efeito devastador provocado pela paralisação geral, que entra hoje no 24º dia com a oposição tentando forçar o presidente Hugo Chávez a renunciar. O presidente de Petroleos de Venezuela (PdVSA), Alí Rodríguez, reconheceu hoje que as exportações em dezembro serão de apenas dois milhões de barris. Em épocas normais, a Venezuela exporta mais de 2,5 milhões de barris diários de petróleo. Rodríguez, que estima que a greve já custou à estatal cerca de US$ 1,3 milhões, prometeu que as operações voltarão ao normal na primeira metade de janeiro. Ele disse que solicitou ajuda de especialistas estrangeiros para a crise da empresa. Juan Fernández, um dos líderes dos grevistas da PdVSA, disse que ontem foram demitidos 90 gerentes da estatal, onde trabalham cerca de 40.000 pessoas. Rodríguez disse que a gigantesca refinaria de Paraguaná está fechada porque não há lugar para guardar mais óleo cru. Segundo ele, a Venezuela tem 10 milhões de barris armazenados e não pode despachá-los. A produção atual de petróleo é de 200.000 barris diários, menos de 10% da quantidade normal, afirmam especialistas. A Venezuela é o quarto exportador de óleo cru aos Estados Unidos e o quinto maior exportador do mundo.