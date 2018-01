Greve deve parar Lufthansa amanhã Centenas de empregados das divisões técnica, de cargas, de catering e de passageiros da companhia aérea alemã Deustche Lufthansa AG deverão promover uma paralisação de alerta amanhã, de acordo com a agência de notícias VWD. Segundo o sindicato Ver.di, as manifestações deverão começar às 2h (de Brasília) nos aeroportos de Hamburgo, Munique, Frankfurt, Colônia Duesseldorf, Berlim e Stutgart. Os protestos deverão resultar em diversos atrasos de vôos. A quarta rodada de negociações salariais entre os funcionários e a Lufthansa foi quebrada ontem. O sindicato quer aumento de 9% para os 52 mil trabalhadores que representa, juntamente com um sistema de participação nos lucros. Mas a companhia aérea alega que concordar com um aumento tão grande iria prejudicar sua saúde financeira justamente num momento em que se recupera do impacto dos atentados terroristas de setembro de 2001 e enfrenta novos desafios, incluindo uma possível guerra no Iraque. A empresa fez uma contraproposta de aumento salarial de 2,4% a partir deste mês e de 1,5% a partir do final do ano. Em novembro, a operadora disse que esperava registrar um lucro líquido em 2002 de algo entre 600 milhões de euros e 650 milhões de euros, após ter anunciado prejuízo de 633 milhões de euros em 2001.