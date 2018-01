Greve do BC em Brasília soma mais de 200 funcionários Os funcionários do Banco Central (BC) que aderiram à paralisação de 24 horas, convocada para esta terça-feira, estão neste momento em frente ao edifício-sede do BC, em Brasília, participando de um café da manhã de confraternização. O comando de mobilização convocou na manhã de hoje voluntários para percorrer todos os andares do prédio do BC para fazer um levantamento das adesões à paralisação. Mais de 200 funcionários encontram-se reunidos na entrada do BC em Brasília. Eles reivindicam melhores salários para a categoria. Eles não aceitam a proposta salarial sugerida pelo governo de reajustes escalonados em novembro deste ano e dezembro de 2005. No Rio, prometem parar o Departamento do Meio Circulante. Em São Paulo, está prevista uma concentração em frente à sede do Banco, na Avenida Paulista.